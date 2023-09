VIDEO: ¡De nervios! Un niño caminaba de balcón a balcón en un edificio

Este video causa nervios extremos a todos, pues se puede ver a un pequeño caminar ágilmente de balcón a balcón en el cuarto piso de un edificio, nadie lo estaba vigilando o cuidando. Los vecinos captaron este peligroso momento y no hay duda que a cualquiera lo pone con los nervios de punta por pensar que en algún momento el pequeño pudo haber caído. Afortunadamente los vecinos alertaron rápidamente a un equipo de emergencias y gracias a la oportuna reacción de los rescatistas, el hecho no acabó en tragedia, sin embargo muchos se cuestionaron por el gran descuido de los padres, ya que el niño no estaba bajo la supervisión de nadie y llevaba ya un buen rato caminando por esas columnas tan estrechas.

Este es uno de los casos de los padres no tan padres, que seguramente después de que el pequeño terminó con los rescatistas, ellos debieron haber terminado más que regañados por su gran descuido. Y no podemos descartar que también es un hecho de niños extremos, ya que el menor no tuvo ni una pizca de miedo y demostró su total agilidad para este tipo de actos que no cualquiera haría.