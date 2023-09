VIDEO: ¡Se echó en la resbaladilla y cayó en un charco de agua sucia!

No hay duda que cuando se trata de niños no hay límites, porque a esa edad no importa del todo como resulten las cosas, lo realmente importante es divertirse de la mejor manera y cuando hay un compañero de vida como lo es un hermano es mucho más divertido. Estas pequeñitas estaban en el parque pasando una buena tarde y decidieron hacer una competencia, para ver quien se echaba más espectacularmente de la resbaladilla y la más pequeñita fue la valiente para deslizarse primero. Todo parecía total diversión hasta que la pequeña salió volando, se dio un trancazo y para finalizar su gran acto cayó en agua sucia, dándose un grandioso clavado, mientras su hermana mayor se arrepintió y dejó que ella ganara esa competencia.

Los papás grabaron el divertido momento, no paraban de reír y aplaudirle a su pequeña hija por regalarles un momento inolvidable que se quedará en sus mentes y además en el mundo las redes sociales, ya que el video se hizo viral en cuestión de minutos. No olvidemos que los mejores momentos se pasan en familia y por lo visto esta es una de aquellas que se sabe divertir al extremo.