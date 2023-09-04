VIDEO: ¡Se echó en la resbaladilla y cayó en un charco de agua sucia!
Esta pequeña competía con su hermana para ver quien se echaba de la resbaladilla de la mejor manera, pero lo malo es que se dio un guamazo y cayó en agua sucia.
No hay duda que cuando se trata de niños no hay límites, porque a esa edad no importa del todo como resulten las cosas, lo realmente importante es divertirse de la mejor manera y cuando hay un compañero de vida como lo es un hermano es mucho más divertido. Estas pequeñitas estaban en el parque pasando una buena tarde y decidieron hacer una competencia, para ver quien se echaba más espectacularmente de la resbaladilla y la más pequeñita fue la valiente para deslizarse primero. Todo parecía total diversión hasta que la pequeña salió volando, se dio un trancazo y para finalizar su gran acto cayó en agua sucia, dándose un grandioso clavado, mientras su hermana mayor se arrepintió y dejó que ella ganara esa competencia.
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Los papás grabaron el divertido momento, no paraban de reír y aplaudirle a su pequeña hija por regalarles un momento inolvidable que se quedará en sus mentes y además en el mundo las redes sociales, ya que el video se hizo viral en cuestión de minutos. No olvidemos que los mejores momentos se pasan en familia y por lo visto esta es una de aquellas que se sabe divertir al extremo.
La idea es divertirse pic.twitter.com/8kSObSTkhP— Cosas de la Vida (@cosasdevida_13) January 14, 2023