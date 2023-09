VIDEO: Su papá le dijo que iba a jugar con él ¡y lo hizo literalmente!

Muchas veces los papás prometen cosas que no cumplen, por ejemplo jugar con los hijos o pasar tiempo de calidad, esto sucede muchas veces por falta de tiempo o porque se encuentren muy cansados, pero este no es el caso de este papá. Un hombre le aseguró a su pequeño hijo que le dedicaría tiempo y que iba a jugar con él, pero lo hizo literalmente. Tal vez todos pensamos en un juego normal entre padre e hijo, con un balón, una pelota o una cuerda, pero este ingenioso y cansado hombre no quiso desgastar sus pocas energías, así que agarró a su pequeño como si fuera un trapeador. Para no cansarse, el padre manejó un carrito a control remoto mientras el niño iba sujeto de la parte de atrás, por lo tanto lo iba remolcando y paseando por todo el jardín a toda velocidad.

Quizá no jugaron al fútbol o a saltar la cuerda, pero no hay duda de que el pequeñín la estaba pasando increíblemente bien, porque su sonrisa reflejaba toda la felicidad de estar pasando un momento de diversión con su padre. Además de que se nota que a ambos les gusta la adrenalina y las actividades extremas, si así de temerario es el pequeño, cuando llegue a la adolescencia seguramente ya tendrá varias anécdotas plasmadas en el mundo del internet.