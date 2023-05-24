VIDEO: Adorable animalito ¡un oso panda rojo, del tamaño de un gato!

El mundo animal es increíble y sorprendente, porque todos los días se descubren especies nuevas y curiosidades sobre ellas. En este caso, el ejemplar no es un nuevo descubrimiento, pero es muy adorable como un panda rojo se apoderó del mundo del internet gracias a este tierno video, donde se puede ver como la fruta es su adoración y la disfruta aún más si lo consienten dándole de comer en la trompita. Por el tierno video se puede llegar a pensar que este animalito es herbívoro, pero es todo lo contrario, pertenece al orden de los animales carnívoros. El panda rojo es una especie más pequeña que los pandas de tamaño tradicional, su tamaño equivale al de un gato, además de que su apariencia se ha llegado a comparar con la de los mapaches.

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Una de sus características principales de este panda, es su color rojo tan peculiar y también el hecho de que utiliza su cola para mantener el equilibrio. Cabe mencionar que este ejemplar está considerado en peligro de extinción por diversos aspectos como la pérdida de su hábitat natural y la caza para el comercio de animales o diferentes investigaciones. Tal vez este video nos haga más conscientes del deber que tenemos como seres humanos para cuidar a las especies que viven con nosotros en este mundo sorprendente, como este oso panda que a pesar de no parecer ser un oso, nos llena de ternura con su agradable apariencia.