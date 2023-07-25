VIDEO: Golpeó a una vaca ¡y un becerro le lanzó una patada voladora!

Sabemos que el karma es una energía poderosa que no perdona a nadie y siempre nos da grandes lecciones de vida, demostrando que toda acción tiene una reacción, ya sea buena o mala. A lo largo de los años escuchamos siempre que el karma nos cobrará todo lo que debemos, debido a nuestros actos y claro que en estas también se incluyen los que realizamos hacia los animales. Podemos ver en este video un gran ejemplo de ello, donde un hombre estaba tratando de controlar a unas vacas, se quiso hacer el chistoso y parecía ser un buen director de orquesta con su batuta, hasta que golpeó a una de ellas, pero no se esperaba lo que sucedió un segundo después.

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Después de darle un golpe a la vaca con la vara que simulaba ser la batuta, pasó un pequeño becerro al lado de él y le lanzó una patada karateka al hombre, quien salió volando debido al fuerte impacto. Seguro que después de este suceso quedó demasiado adolorido y no volverá a querer pasar cerca de una vaca, mucho menos meterse a un corral para pegarles o querer controlarlas, porque ese becerrito le enseñó a respetar a la que probablemente es su madre y con esto nos demuestra a todos que el karma también nos llega sí maltratamos a los animales cuando ellos no están siendo agresivos con nosotros. Así que en este video hay doble lección, primero la del karma instantáneo que recibió el hombre y segundo, a respetar a los animales, ya que ellos son parte fundamental de nuestro día a día.