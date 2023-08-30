VIDEO: Quiso aventarse con su scooter a un lago ¡y salió mal!

En el universo del internet a diario nos encontramos con videos que nos explican un poco más el ¿por qué los hombres viven menos?, ya que tienen una mente tan ingeniosa, además son tan temerarios y valientes que llegan a hacer cosas que ponen en gran riesgo su vida. Muchas veces las acciones que llevan a cabo salen bien, pero otras por lo contrario, salen mal y terminan lastimados, golpeados o hasta traumados, pero aún así siguen intentando lograr cosas extremas. En este video podemos observar a un sujeto que estaba teniendo un momento muy tranquilo, hasta que decidió ponerle un poco de sabor a su día, y se le ocurrió la grandiosa idea de lanzarse a un lago ¡con su scooter!

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El valiente hombre se impulsó con su scooter para después pasar por dos rampas, cuando pasó la primera tomó más impulso, pero antes de pasar la segunda rampa, su divertido medio de transporte se atoró con una madera que estaba en la orilla del lago y no logró su objetivo, sin embargo aterrizó de una manera muy dolorosa a punto de caer en el lago. Esto nos ayuda a entender porque la vida de los hombres en ocasiones suele ser más corta en comparación a la de las mujeres, pero también nos hacen ver a todos lo decididos que son para llevar a cabo acciones que no cualquiera haría.