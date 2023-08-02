VIDEO: No pudo contener las lágrimas en la graduación de su hijo

Una graduación es de los momentos más importantes en la vida de las personas, ya que marcan el fin de una etapa y el comienzo de otra, pero cuando se trata de la graduación de un hijo es más que importante, ya que es un orgullo por el trabajo tanto de los hijos como del esfuerzo o sacrificio de los padres. En este caso podemos ver a un papá que nos llena de conmoción al ver a su hijo culminar sus estudios universitarios, no pudo contener la emoción al darse cuenta de que los años de gran esfuerzo de él y de su esposa rindieron frutos, además él nunca pudo tener una carrera universitaria, por lo que el orgullo fue aún mayor y terminó en un mar de lágrimas, en una bella escena donde padre e hijo abrazados comparten un mismo sentimiento de felicidad.

Te puede interesar: Así reaccionó un bebé al escuchar por primera vez a su mamá

Estamos seguros de que estas son las lágrimas que deberían abundar en el mundo, las de felicidad y emoción por los logros propios y de los demás.