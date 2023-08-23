VIDEO: Tiernos pingüinos pasaron una tarde muy romántica en la playa

Los pingüinos son el claro ejemplo de que el amor verdadero y para toda la vida sí existe, aunque ellos siempre se encuentran en grandes grupos, cuando eligen a una pareja, lo hacen para estar con él o ella toda la vida. Estos pequeños animalitos no son tímidos a la hora de demostrar su amor, ya que tienen una manera muy peculiar de hacer un coqueteo, los machos hacen un bello cortejo inflando su pecho y además lo comunican por medio de sonidos que hacen que la hembra capte su atención. En este video podemos ver como una tierna pareja de pingüinos pasea por la orilla de una playa, con las aletitas agarradas, se detienen un momento y se ven como dos enamorados.

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Este bello momento se hizo viral en las redes sociales, donde muchos internautas comentan que ojalá los humanos se amaran de la misma manera que los pingüinos, pues son de los animales más leales en el mundo y no es la primera vez que lo demuestran. Como dato curioso, los científicos que han estudiado por varios años a los pingüinos mencionan que las parejas no pasan mucho tiempo juntos, sin embargo, cada año en época de apareamiento se vuelven a reunir, lo cual los hace monógamos.