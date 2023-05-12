VIDEO: ¡Talento extraordinario! Chica con una elasticidad increíble.

Muchas personas alrededor del mundo poseen cientos de talentos que los hacen sumamente especiales, muchas veces por esos talentos llegan a ganar medallas o reconocimientos por ser únicos. En este caso, podemos observar a una chica que tiene una gran elasticidad y no solo eso, sino que también logra poses increíbles para mostrar de lo que es capaz de hacer con su cuerpo tan flexible. En este asombroso video podemos observar como la joven está balanceándose sobre una pelota de peso también llamada balón medicinal, usándola como superficie curva donde pone sus manos sobre ella, después de mantener el equilibrio por unos segundos, comienza a subir los pies hacia atrás para posteriormente llevarlos al enfrente por encima de la cabeza y lograr con los pies ponerse las gafas que están en el piso.

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Cabe mencionar que estos increíbles talentos de elasticidad se logran a través de la práctica, porque esta habilidad se empieza a desarrollar normalmente cuando las personas están a una corta edad y aunque sea un talento que tal vez pensemos no aporta mucho al mundo te puede sacar de un apuro por la agilidad de la flexibilidad del cuerpo y te puede llevar a grandes olimpiadas, además de que no cualquiera se pone unos lentes de una forma tan inusual como lo ha demostrado esta chica. La joven se ha vuelto viral en redes sociales gracias a sus videos donde muestra su famosa elasticidad combinando actividades ordinarias como jugar con su perrito o caminar con las manos, mientras las personas le aplauden por este talento que gracias a ella podemos ver para creer.