VIDEO: Nietos traviesos le juegan una broma pesada a su abuelita

Las bromas se han salido de control y nadie se salva ¡ni las abuelitas!, ya que actualmente se han viralizado cientos de videos en redes sociales donde en las familias todos son víctimas de las jugadas más graciosas. En este gracioso video podemos ver el momento en que unos pequeños se salen con la suya al sacarle un gran susto a su abuelita, pues mientras ella platicaba muy cómodamente con su amiga en el comedor, ellos decidieron ponerle una almohadita en el respaldo de la silla para que estuviera más cómoda, pero la abuelita no se esperaba lo que estaba a punto de pasar.

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Los niños no pusieron una almohada, sino que colocaron un globo y muy sigilosamente lograron su cometido, cuando uno se tapaba los oídos, el otro pequeño se acercó para reventar el globo y la abuelita se llevó un gran susto, que casi se cae de la silla y saltó los ojos. Seguro que estos niños son unos grandes bromistas y por supuesto traviesos, pero debió haber alguien más detrás de esta jugada, porque una tercera persona grabó el gracioso momento. Después de que la abuelita se relajó del enorme espanto no le quedó más que reírse junto con sus nietos, pasó a ser un momento plasmado y viralizado en internet.