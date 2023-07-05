VIDEO: Un changuito muy travieso le arrebató su galleta a una pequeña.
Una niña pasaba una tarde agradable comiendo sus galletas tranquilamente, pero de pronto llegó un changuito juguetón y le robó una galleta en un dos por tres.
Los videos de animales son de los más buscados en el mundo del internet, porque pueden llegar a ser tiernos o hasta traviesos y sacarle risas a muchos. Los changuitos son animales muy conocidos por ser graciosos frente a la gente y en este caso un changuito no solo fue gracioso, sino que fue astuto al demostrar sus habilidades para robar galletas a los niños. Una pequeña estaba sentada, pasando una tarde muy agradable junto a su mamá, cuando de pronto se acercó velozmente un pequeño monito y cuando la niña estaba a punto de darle una rica mordida a su galleta él se la quitó muy astutamente, fue tan rápido todo que a la pequeña no le dio tiempo de reaccionar para poder recuperar, pero si hizo una cara de sorprendida al ver que quien se llevaba su alimento fue un pequeño animalito.
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Esta es una prueba de cómo los changos son muy astutos, pues quien sabe que más se anden robando por las calles o parques y si solo lo hace con los niños o con todos, lo que sí es claro, es que se quedó como un momento muy gracioso en las redes sociales.
o macaquinho pegando o biscoito da menina 🤣🗣️pic.twitter.com/MOY99KODmK— iti malias (@itimaliasof) March 15, 2023