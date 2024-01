VIDEO: Perrito se comió casi 4 mil dólares y así reaccionaron sus dueños

Las mascotas se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas, sobre todo en los últimos años, ya que se han convertido en un integrante más de nuestro núcleo familiar; sin embargo, es normal que de vez en cuando hagan una que otra travesura. Hace días, se dio a conocer el caso de un perrito que se comió casi 4 mil dólares.

Te puede interesar: “Tengo que ir a México por una emergencia”, así es el nuevo trend de TikTok

Un lomito llamado Cecil, sorprendió a sus dueños luego de comerse 4 mil dólares, el hecho se volvió viral en redes sociales y generó un sinfín de comentarios. A continuación, te decimos cómo sucedieron los hechos.

Vamos a comprobar todo lo que vemos en redes sociales en Inter¿Neta?

¿Cómo se dieron los hechos? Clayton Law, de 34 años, había retirado dinero de su cuenta de ahorros para pagar la instalación de una cerca en su casa. No obstante, no contaba con que, Cecil de 7 años, tomaría el sobre con dinero y se daría un festín de 4 mil dólares.



También te puede interesar: VIDEO: Chica olvida a su novio ciego en el supermercado y la tunden en redes

Cecil es un perro de la raza Doodle, vive en Pittsburgh, Pensilvania, pero de acuerdo con sus dueños, suele portarse bastante bien, pero confundió el sobre lleno de dinero con un jugoso filete. “Este perro, lo juro por Dios, nunca ha tomado nada en su vida. De repente Clayton me grita: ‘Cecil se está comiendo 4 mil dólares’. Pensé, no puede ser, casi me da un infarto”, declaró Carrie Law a Pittsburgh City Paper.

📍Cena cara.



Cecil, es un golden doddle de 7 años de edad, y se comió $4,000 dólares que sus dueño había dejado en la barra de la cocina, y ya. La familia Law decidió no perder las esperanzas y decidió recuperar los restos de billetes de la popis de Cecil. pic.twitter.com/hfU8636v1m — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) January 6, 2024

¿Cómo reaccionaron sus dueños?

Tras lo sucedido, la pareja decidió llevar al perro al veterinario para descartar riesgos a su salud. El doctor, les recomendó monitorear el comportamiento de su perrito. “No podemos estar enojados con él; es un perro muy adorable. La gente suele decirnos que hay un ser humano atrapado dentro de nuestro perro”, declaró la pareja.

Te puede interesar: VIDEO: Novio se casa con temática del Club América y se hace viral

¿Recuperaron el dinero?

Después de llevar a Cecil al veterinario, sus dueños se pusieron a juntar los pedazos de billetes que fueron recuperados del vómito y las heces del perrito. La pareja logró rescatar cerca de 3,550 dólares y el resto de fragmentos los enviaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que otros tantos los enmarcaron en forma de obra de arte.