VIDEO: Abrió la puerta de un taxi y robó las pertenencias de una mujer

Actualmente la probabilidad de que se sufra un asalto es muy alta, debido a la inseguridad que se vive en todo el mundo, pero es evidente que en lugares específicos este delito se ha vuelto algo bastante común. En este video podemos observar el momento en que un sujeto se acercó a un taxi que estaba en marcha, rápidamente abrió la puerta del vehículo para amenazar a la pasajera y despojarla de sus pertenencias, cabe resaltar que no utilizó ningún tipo de arma, además de que justo en ese momento el taxi se detuvo.

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Posteriormente el delincuente cerró la puerta y el taxi iba a seguir su camino cuando el hombre comenzó a insultar al chofer para también despojarlo de sus pertenencias. Este video se grabó gracias a las cámaras de videovigilancia de la calle, aunque al ser un lugar céntrico nadie se esperaba que sucedieran este tipo de delitos y lamentablemente diversas personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada para auxiliar a la víctima. En las redes sociales se volvió viral el desafortunado momento y muchos comentan que tal vez el taxista y el sujeto estaban de acuerdo por el momento en que detiene el vehículo en lugar de acelerar para detener este acto, por otra parte otros defienden al chofer, puesto que él también fue víctima del asalto. Si bien no se sabe la realidad de los hechos, es asombroso cómo los delincuentes acechan a cualquier hora del día y en cualquier lugar sin importar las consecuencias.