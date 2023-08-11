VIDEO: ¡Pequeña salió sola de su casa y puso en riesgo su vida!

A veces un pequeño descuido puede cambiar las cosas en un instante y más cuando se trata de los menores de edad, ya que mucha veces no miden las consecuencias de sus actos y se ponen en riesgo, pero eso no quiere decir que ellos tengan toda la culpa de lo que les pueda llegar a pasar, sino que muchas veces es descuido de los padres o de quien esté a cargo en ese momento. Este video genera mucha angustia para cualquier persona que lo ve, ya que gracias a las cámaras de videovigilancia de una calle fue captado el momento en que un adulto entró a su casa y por descuido dejó la puerta abierta y la menor se dispuso a salir sin dudarlo. La niña empezó a caminar hacia la calle mientras varios carros pasaban a gran velocidad por el lugar ¡y cruzó la carretera!, pero un segundo después regresó hacia el otro lado.

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Afortunadamente un taxista se detuvo para poder auxiliar a la pequeña, bajó de su auto, guio a la niña a su hogar y justo en ese momento el padre iba saliendo para ver lo que sucedía. La menor regresó a su hogar muy asustada, pues sabía que algo andaba mal con tan solo ver la cara de su papá. Muchos internautas aplaudieron y agradecieron la acción del taxista, puesto que se preocupo bastante que tomó un poco de su tiempo para poder ayudar, mientras que otros culparon a los padres de la menor por no tener la suficiente atención con su hija, ya que las cosas pudieron haber terminado de una manera terrible, pero por suerte y apoyo de este héroe sin capa, la niña se encuentra a salvo.