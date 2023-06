VIDEO: Un vehículo arrasó con la puerta de su auto ¡Vive de milagro!

Tips para evitar que te vendan litros incompletos en las gasolineras.

Los accidentes de autos pueden ocurrir en todo momento, y no necesariamente estando en movimiento, a veces por un simple descuido pueden llegar a pasar grandes percances. En este caso podemos observar mediante un video captado por cámaras de videovigilancia a una chica que apenas se había estacionado a la orilla de la calle que al parecer le urgía bajarse lo más rápido posible, tanto que no se verificó en el espejo si venía otro auto. Al abrir la puerta, otro vehículo que iba a gran velocidad arrasó con su puerta, justo cuando ella empezaba a bajar y de milagro no perdió alguna de sus extremidades y sigue viva, ya que por un segundo de diferencia en un instante, esta situación pudo haber terminado en una terrible tragedia.

Afortunadamente, la mujer salió ilesa y la puerta solo fue una pérdida material, además de se llevó un gran susto, pero tal vez esta sea una lección para que la próxima vez sea más cuidadosa y se fije dos veces al abrir la puerta de su auto y de paso no afecte a otros más con sus actos, pues seguro que el otro auto también sufrió daños.