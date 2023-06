VIDEO: Vehículo volcado en una curva, lo manejaba ¡un menor de edad!

¡Padre único! Hizo que su hijo con autismo lograra cumplir sus sueños.

No hay duda de que los percances automovilísticos se ven a diario, sin embargo muchos de estos se pueden evitar de diversas maneras. El ser precavidos a la hora de ponerse frente al volante o el ser prudentes puede prevenir accidentes donde hay terribles consecuencias como perder la vida, daños materiales o perjudicar a terceros. En este video podemos observar como un vehículo está a punto de pasar una curva, pero va a exceso de velocidad y debido a eso el auto terminó volcado de una manera impresionante, donde seguro las personas que se encontraban cerca temieron por su integridad. Lo increíble de estos hechos es que la persona que conducía el vehículo era un menor de edad y no solo eso, sino que no portaba ningún permiso para poder conducir, poniendo en riesgo su vida así como la de terceros.

Afortunadamente solo hubo daños materiales, pero es indignante como el joven aún al saber que es menor de edad, cometió tal acto que pudo haber terminado en tragedia. Es por eso que siempre debe caber la prudencia en los menores de edad, así como las recomendaciones para no manejar a exceso de velocidad, llevar un permiso de conducir o ir acompañados y supervisados por un adulto para poder evitar este tipo de incidentes.