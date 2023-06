VIDEO: Sometieron a una mujer a punta de pistola para robar su auto.

Detienen a delincuente que pretendía robar un auto ajeno en Tlalpan.

Esta mujer vivió momentos de terror por no ceder ante el asalto de estos dos criminales, ya que la sometieron a punta de pistola para poder quitarle las llaves de su auto que se encontraba estacionado sobre la orilla de la carretera, pero no estaba dispuesta a entregárselas. Cuando los ladrones se acercaron a ella, la amenazaron vilmente, sin embargo la mujer intentó defenderse, trató de golpearlos pero no logró nada, ya que al resistirse empeoró las cosas, porque los hombres empezaron a golpearla salvajemente hasta dejarla tirada. Después de que los ladrones consiguieron quitarle las llaves, subieron rápidamente al auto y al querer cerrar una de las puertas la mujer metió la mano, aún no perdía las esperanzas de recuperar su auto.

Lamentablemente estos delincuentes no tuvieron piedad de la víctima y arrancaron cuando ella estaba sujeta a la puerta del automóvil arrastrándola un par de metros hasta dejarla en el piso sin poder moverse. Estos ocurrió a plena luz del día en las calles de Argentina, después de que la mujer quedará inmóvil varias personas se acercaron a auxiliarla y es claro que ellos ya se habían dado cuenta de los hechos, pero nadie había querido acercarse, puesto que temían por sus vidas, ya que los hombres fueron demasiado agresivos. No cabe duda de que la inseguridad en cualquier parte del mundo va aumentando día con día y los criminales ya no tienen piedad de ninguna persona, además de que hay muchos delitos que se quedan impunes.