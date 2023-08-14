Niurka se le va a la yugular a Luis Miguel por no pagar pensión a sus hijos

Luis Miguel es alabado por miles de personas, una vez que arrancó su gira de conciertos en Argentina, a donde viajó con su actual pareja Paloma Cuevas. Niurka se le va a la yugular y le recuerda que debe pagar la pensión de manutención de los hijos que procreó con Aracely Arámbula.

Yo como no soy fan de él, no me surge mucho la creatividad, la novia se lo debe de estar consumiendo. Muy bien mi reina disfruta al ‘Sol’. Nunca ha pagado nada, pero eso sí se lo reclama la mamá, puede ser que se lo quite de ley

No sé, por qué no lo han hecho ya, tal vez por influencia, porque va y le da su serenata a las jueces y a las fiscales…

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¿Cuál es su punto de vista sobre Yahritzia y Su Esencia?

Pero, no fue con el tema de Luis Miguel con el que Niurka se dio vuelo, también tundió a Yahritzia y Su Esencia, por quejarse del ruido de la Ciudad de México y de la comida mexicana.

No hay nada más horrible en esta vida, que negar tu país, tu esencia, tu cultura; solitos van a desaparecer de la existencia

¿Qué opinó sobre la voz de Ninel Conde?

A Ninel Conde, también le tocó repartición de ácidos comentarios, al hablar de su desafinada interpretación del tema ‘Sálvame’ de RBD.

¿Cantas?

¿Qué dijo sobre las declaraciones de José Emilio Fernández?

Por último, se refirió a las recientes declaraciones de José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy y ‘El Pirru’, en el sentido de que la pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, trata mal a sus hijos.

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