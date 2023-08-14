Cynthia Klitbo vio la muerte de cerca durante su cirugía de intestino

Desde Canadá, donde se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, Cynthia Klitbo admitió que durante la intervención quirúrgica, a la que se sometió el miércoles pasado, para que le extirparan diez pólipos del intestino, vio a la muerte pasar por delante suyo y se llenó de miedo, no solo ante la idea de morir, sino de no poder ver a su hija realizada.

Me asusté, la vi pasar por delante, porque para empezar, todavía no acabo de dar lo mejor de mí, y mi hija no está lista para quedarse sin mamá. Entonces, ya sabes, me di un susto muy fuerte, me puse ‘chipil’, yo todavía tengo muchos sueños que cumplir. Para empezar, quiero ver a mi hija triunfar, si ella quiere algún día ser mamá, pues conocer a un nieto

La actriz confiesa no haberle dicho a su hija que la iban a operar y le contó hasta que todo terminó.

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Ella se enteró cuando había salido del tratamiento y todo, le hablé del hospital. Yo no le digo cosas a mi hija, hasta que sé que todo está bien, yo no voy asustar a una niña de 17 años

¿Por qué tuvo que ser hospitalizada?

Pero, ¿cómo y por qué Cynthia Klitbo fue a dar al quirófano?

Me puse muy grave, empecé hace tres meses, me solté del estómago por cuatro días, luego no, luego si. Me hicieron análisis, pero ya sabes que yo siempre estoy trabajando. El jueves, además, me dio una gastroenteritis, gracias a eso que fui a dar al hospital, porque me metieron a máquinas y todo, me metieron para ver si tenía un tumor

Al día siguiente, colonoscopia, que es horrible, porque no dormí en toda la noche, y descubrieron que tenía 10 pólipos en el estómago, entonces me los quitaron y los mandaron a biopsia

¿Tiene que hacer cambios en su vida?

A pesar del susto, Klitbo no está dispuesta a sacrificar algunos placeres de la vida.

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