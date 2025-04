Ex de Gala Montes se lanza contra la actriz: “Es una malagradecida, mitómana y bipolar”

Hace tiempo hicieron eco unas palabras de la ex pareja de Gala Montes, sin embargo dichas afirmaciones no se tomaron de manera seria. Muchos internautas catalogaron dichas declaraciones como búsqueda de fama de parte de Anna Porter. Básicamente se congeló todo este asunto, pero en horas recientes en una entrevista se reafirmó que todo lo que dijo la ex de Gala es cierto.

No es novedad entender que muchas personas se quieren aprovechar de la fama de los que están en la cima mediática. Salen rumores falsos, relaciones falsas, conflictos inexistentes y los beneficiados son los no famosos. Ahora, parece que Gala está siendo perseguida por su ex pareja, sin embargo estas últimas palabras se conectan de cierta forma en contra de la artista de 24 años.

¿Gala Montes es una mala persona?

En aquellas declaraciones de parte de Anna resaltaron los términos que utilizó para referirse a Gala. Le dijo que era mitómana, malagradecida y que se decía parte de la comunidad LGBTQ+ para tenerlos de su lado en un ámbito publicitario. Además, agregó que es interesada y hasta ladrona, pues Porter le regaló algunas cosas que nunca se le devolvieron.

En las últimas horas Anna volvió a declarar en contra de la cantante de 24 años, que fue exhibida en un principio por una amiga (fuente anónima), posteriormente la ex también declaró en un video en redes sociales y ahora abiertamente llamó aprovechada a la también actriz. Por eso, se concretan las conexiones de las personas que atacan de manera continúa a la nacida en la Ciudad de México.

La información alrededor de Gala tiene situaciones que permiten pensar a muchos que sí es una mala persona, de acuerdo con lo dicho por gente cercana a ella. Se argumenta que busca la fama como sea posible, que juega con temas como la ansiedad y la depresión, mientras que no ha salido a desmentir estas acusaciones. Por ello, queda ver si después de un nuevo “ataque” por parte de Anna, la actriz se defiende, pues algunas voces se ponen de acuerdo para exhibir la verdadera personalidad de Montes.

