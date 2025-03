Así reaccionó Gala Montes a la entrevista de Adrian Marcelo y Crista Montes

La entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes sigue acaparando la atención de todos en Internet, y no es para menos, pues en ella se revelaron muchos temas respecto a la pelea del influencer regiomontano con Gala Montes.

Sin embargo, ahora la curiosidad de los usuarios en redes está en cómo reaccionará la también cantante a esa controversial charla de su mamá con Marcelo. Y es que, como recordaremos, Gala y Crista Montes han estado distanciadas desde hace tiempo, y todo indica a que así seguirá ahora que salió a la luz la entrevista en cuestión.

Crista Montes saca a la luz los detalles de la agresión que sufrió por parte de Gala Montes

Como te lo información previamente, uno de lo momentos de la entrevista que más generó polémica fue cuando Crista reveló que su hija la había agredido: “Entonces, tengo el plato, se para en frente de mi, muy retadora y tengo el plato así y llega y ‘boom’. Y me retaba no nada más en eso, me humillaba. Haz de cuenta que vivió una historia de maléfica”, contó.

Así mismo, aseguró que la corrió de la casa donde vivían: “Llega Gala y me dice, ‘te vas de mi casa’, le dije, ‘no me voy’, pues me paró de la silla y me sacó". Aquí te compartimos la nota completa para que conozcas los detalles a fondo: Crista Montes expone detalles de la presunta agresión que sufrió por parte de sus hijas .

¿Cómo reaccionó Gala Montes a la entrevista de Adrian Marcelo y Crista Montes?

Ahora, tras la entrevista, todos esperan la respuesta de Gala Montes . Pero como bien dicen los sabios, “el silencio dice más que mil palabras”. En este sentido, aunque la actriz no ha hablado directamente sobre la polémica, sí se ha mantenido activa en sus redes sociales, donde algunos de sus mensajes han sido interpretados como indirectas dirigidlas a su mamá, especialmente por la supuesta traición que sintió.

“Es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará”, fue uno de los mensajes que fans interpretaron como reacción a la entrevista. Cabe mencionar que la intérprete de “Antes Que Feliz” y “Tacara” se encuentra de ‘Eurotrip’, por lo que se espera que una vez regrese a México, lance su respuesta definitiva.

¿Gala Montes demandará a su mamá?

Recordemos que días antes de que saliera la entrevista, surgió la noticia de Gala Montes demandaría a su mamá Crista Montes si le concedía una plática a Adrián Marcelo. Ahora, en dicha conversación se retomó ese tema y el comediante le ofreció su apoyo en caso de que su hija decidiera tomar acciones legales en su contra: “No se preocupe, nuestro abogado está a su disposición. Yo cubro todos los gastos que usted le pude representar, le doy mi palabra que usted no está metida en ningún problema”.