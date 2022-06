WhatsApp dejará de existir para estos celulares el 30 de junio.

Continúa la política que está desarrollando esta red social y como parte de esta situación pueden haber noticias para ciertos usuarios, pues WhatsApp dejará de existir para varios celulares desde el 30 de junio.

Meta, la compañía que también posee los derechos de Facebook e Instagram, había implementado actualizaciones en mayo y algunos aparatos telefónicos se vieron afectados por ello, pues dejaron de ser compatibles y ahora sucederá lo mismo en unos pocos días en el marco de las medidas establecidas para mantenerse como una de las redes sociales más consumidas en el mundo.

¿Qué celulares dejarán de tener WhatsApp el 30 de junio?

Ante todo el listado es amplio, ya que los smartphones y los iPhone se ven bastante afectados, algo a lo que se complementa con los Android 5.0 Lollipop que ya se sabe que no están en condiciones de coexistir.

Ahora bien, los smartphones que no contarán más con WhatsApp son: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend G740, ZTE Grand S Flex, Lenovo A820, Huawei Ascend Mate, ZTE V956 - UMi X2, Huawei Ascend D2, Samsung Galaxy Core, Faea F1, THL W8, ZTE Grand X Quad v987, ZTE Grand Memo, Samsung Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.

Por otro lado, los iPhone que estarán afectados serán aquellos que no se hayan cambiado a los ¡OS 12. No importan que tengas un iOS 10 o un iOS 11, debes cambiarte al modelo antes mencionado como para no tener problemas a fin de mes y poder seguir utilizando esta aplicación.