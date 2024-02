WhatsApp: ¿Cómo enviar mensajes gratis sin tener internet ni datos?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial gracias a las múltiples herramientas que le ofrece a sus usuarios para mantenerse en contacto con familiares, amigos, trabajo o pareja; sin embargo, en ocasiones la señal suele fallar en ciertos lugares, lo que imposibilita la recepción y envío de mensajes, pero actualmente existe un truco para hacerlo sin tener internet ni datos móviles.

Cuando no tenemos buena recepción podemos quedarnos incomunicados del mundo entero, pero eso ahora lo puedes evitar gracias a este truco de WhatsApp, con el que podrás usar la aplicación sin tener datos móviles o una conexión a internet. Lo único que debes hacer es activar el proxy de la aplicación y seguir una serie de pasos.

¿Cómo usar el proxy en WhatsApp para usar sin internet?

Ingresar a la app de WhatsApp

Entrar a “Ajustes” o “Configuración”

Seleccionar la opción “Almacenamiento de datos” y luego entrar a “Proxy”

Activar la función e ingresar la dirección Proxy.

Seleccionar “guardar”.

Con este sencillo truco podrás utilizar WhatsApp de forma gratuita, no importa que no estés conectado a internet o no tengas datos móviles. Cabe mencionar que la dirección Proxy la podrás generar a través de un sitio especializado en esto.