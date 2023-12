WhatsApp: ¿Qué hacer si me llaman desde otro país?

¿Alguna vez te han llamado por WhatsApp desde un número desconocido de otro país? Pues déjame decirte que esto se ha vuelto cada vez más común y muchas personas se preguntan qué deben hacer en esta situación. ¡Pero no te preocupes! En este artículo te contaré cómo actuar sin caer en pánico ni cometer errores que pongan en riesgo tu seguridad.

WhatsApp es una plataforma muy popular que permite a los usuarios realizar llamadas y enviar mensajes. Sin embargo, también es utilizada por delincuentes para llevar a cabo actividades maliciosas. Por eso, es importante saber cómo lidiar con esas llamadas y mensajes no deseados de números internacionales desconocidos.

¿Por qué me llaman de otros países?

Según el portal web The Economic Times, estas llamadas son realizadas por estafadores que suelen utilizar números con códigos internacionales. Es importante tener en cuenta que estos ciberdelincuentes no necesariamente se encuentran en otros países, sino que utilizan esta estrategia para no ser detectados. Estos números son vendidos por agencias estafadoras, así que ten mucho cuidado si recibes una llamada de un número extraño.

¿Qué hago si me llaman de un número desconocido?

Los ciberdelincuentes buscan obtener la mayor cantidad de datos posible de los usuarios, por lo que te recomiendo no contestar estas llamadas. No sabes quién está al otro lado del mundo o qué intenciones tienen al ocultarse detrás de un código internacional. Además, también debes tener precaución con los mensajes que recibes, ya que podrían provenir de ciberdelincuentes que te ofrecen dinero a cambio de ver videos o te envían enlaces a páginas web. Ten cuidado, ya que esto es una forma de estafa y podrías poner en riesgo tus datos personales.

¿Cómo son los mensajes de estafa?

La plataforma ha alertado a los usuarios sobre los mensajes engañosos que pueden llevar a una estafa. WhatsApp menciona que existen varios tipos de mensajes que podrían ser parte de una estafa, como los relacionados con loterías, juegos, empleos, inversiones o préstamos. Por ejemplo, mensajes que prometen ganar dinero trabajando desde casa, duplicar tu dinero invirtiendo en acciones o criptomonedas, o préstamos con tasas de interés muy bajas.

Si recibes un mensaje o llamada de un número desconocido que te ofrece algún tipo de servicio o dinero fácil, lo mejor es no contestar, reportar el número y bloquearlo para evitar futuras molestias y no caer en una estafa por WhatsApp.