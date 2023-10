WhatsApp suspenderá cuentas a estos usuarios desde el 31 de octubre.

Para mejorar sus características y la seguridad de sus millones de usuarios en el mundo, WhatsApp atraviesa cambios con regularidad. En consecuencia, los modelos de celular más viejos no serán más compatibles. A su vez, recientemente fue anunciado que la red social suspenderá cuentas a partir del 31 de octubre de 2023.

Ciertamente, los mensajes de texto y videollamadas en WhatsApp nos acercan con las personas que viven lejos de nosotros, ya sea en el mismo país o en el extranjero. Desde luego, estas funciones han recibido sus respectivos ajustes con los años. Por ejemplo, ya podemos enviar stickers personalizados, compartir estados y hasta unirnos a canales de diferentes temas junto a la posibilidad de cambiar el tipo de letra y editar los mensajes enviados.

Así, la red social favorita de muchos no es la misma de sus inicios, lo que significa que varios celulares ya no pueden adaptarse a las funciones nuevas de WhatsApp. Del mismo modo, si los usuarios no respetan las normas de seguridad, la empresa tecnológica suspenderá sus cuentas a finales de octubre de 2023.

¿Por qué razones WhatsApp suspenderá cuentas desde el 31 de octubre?

Con el propósito de mejorar la seguridad, privacidad y la experiencia de los usuarios, WhatsApp implementaría algunos puntos en sus políticas que es importante respetar; ya que, de lo contrario, suspenderá sus cuentas. Se trata de los siguientes:



Si utilizas aplicaciones de terceros y no oficiales como WhatsApp Plus.

Si envías mensajes que promueven el odio, amenazas o cualquier forma de violencia que ponga en peligro la integridad de otros usuarios.

Si envías mensajes con contenido sexual relacionado con menores de edad.

Si estás involucrado con la promoción de estafas o anuncios falsos.

A propósito, estos cambios en las normas de seguridad de WhatsApp y la posible suspensión de los usuarios que hagan caso omiso no se relacionan con las actualizaciones de la plataforma, es decir, son dos aspectos diferentes pero a los que hay que prestar atención para utilizar la red social de Meta sin problemas.

