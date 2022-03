¿Qué dijo Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Oscar?

Los Premios Oscar 2022 estuvieron engalanados por las celebridades más destacadas de Hollywood, quienes fueron testigos de la cachetada de Will Smith a Chris Rock arriba del escenario.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

Chris Rock hizo un chiste relacionado a la alopecia de Jada, comentario que hizo enfurecer al actor de En Busca de la Felicidad.

Pasados unos minutos, Will Smith ganó el Premio Oscar a Mejor Actor por interpretar al papá de Serena Williams en la película King Richard.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, expresó el actor estadounidense cuando recibió su estatuilla dorada.

Will Smith ofrece disculpa a La Academia

En su discurso arriba del podio, Will Smith se dijo como un defensor de su familia al igual que su papel en King Richard.

Sin embargo, el histrión terminó sus palabras con una disculpa a La Academia y esperanzado a ser invitado nuevamente a la gala más importante del cine.

Quiero pedirle una disculpa a La Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio: se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de ‘King Richard’ y a toda la familia Williams

Sé que para hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos: ‘En tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’

Entre lágrimas, Will Smith también agradeció a las hermanas Williams por permitirle formar parte del filme King Richard.

Quiero trasmitir amor, agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia, quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado

El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que La Academia me vuelva a invitar

