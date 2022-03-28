Oscar 2022: Will Smith protagoniza los memes de la noche.

La noche más importante para la industria cinematográfica se celebra este 27 de marzo con la nonagésima entrega de los Oscar.

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Después de dos años en la que la gala se vio mermada por la pandemia de COVID-19, la Academia retomó una entrega de premios sin muchas restricciones y con la ilusión de conquistar al mundo.

Sin embargo, una situación que se robó el show fue el golpe que Will Smith propinó a Chris Rock tras la broma del comediante a su esposa.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron inmediatamente a este suceso con los memes que ya son una tradición, unos a favor de la reacción del actor, mientras que otros señalaron que la violencia no era la mejor opción en un caso así.

Todos después de ver lo que pasó en los Oscar con will Smith y chris rock.. pic.twitter.com/YojvhETgOG — 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑎𝑧𝑜✍🏻 (@textazo) March 28, 2022

Chriss Rock después de que Will Smith le partiera la madre en televisión nacional. pic.twitter.com/k6A3RP9KDd — Luis Bazúa (@_bazualuis) March 28, 2022

Como es que cada año respeto mas a Will Smith.



Contexto: Will golpeo al presentador de los Oscars por insultar a su esposa. pic.twitter.com/EpCLOdKQJe — 【➲ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐂𝐡𝐞𝐬𝐜𝐨 🎴 (@Franchesco_Ch) March 28, 2022

“Y la próxima vez, vaya a decirle pelona a su abuela”



– Will Smith pic.twitter.com/pyKM1BlvMw — Sergio (@sergrosas) March 28, 2022

No se bien que pasó pero Will Smith y Chris Rock recrearon el meme de Batman y Robin en los #Oscars pic.twitter.com/cDKlamLUXv — Rodrigo Daniel ®️ (@Rdelavarga) March 28, 2022

La gente que quería que Will Smith ganara un #Oscar en estos momentos: pic.twitter.com/bMsthvy28M — •Gabriel.p.s_ 🦅®️🇩🇴 (@GABRIELPADILLA7) March 28, 2022

Will Smith dejándonos este meme en los #Oscars pic.twitter.com/aQ1AX4ZaMn — Denís 🌞 ⁸⁼⁼ᴰ (@Desme_17) March 28, 2022

¿Qué dijo Will Smith tras golpear a Chris Rock?

Después de recoger el Oscar por ser elegido Mejor Actor, Will Smith se refirió al episodio que vivió con Chris Rock momentos antes.

"En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", dijo.

"No lloro por ganar un premio, se trata de poder darle luz a las personas. Me veo como el papá loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas", añadió.

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