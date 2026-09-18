Azalia pide consejo para saber a quién traicionar y al menos hay tres nombres en la mesa

Luego de haber ganado el reto de Salvación, Azalia Ojeda tendrá el poder de traicionar este viernes. Es decir, deberá sacar a alguien de la tabla de nominados y, a cambio, elegir a otro Granjero para ponerlo en riesgo de salir el próximo domingo. Para tomar la mejor decisión, pidió consejo a sus amigos.

Manelyk González le sugirió que ponga en riesgo a alguien que, en realidad, no quieren que salga, de manera que sea más factible que se vayan Niurka o Mónica Escobedo. Incluso, dijo que ella estaría dispuesta a volver a pedir votos. Pero Azalia le dejó en claro que la salvará.

El siguiente nombre que se mencionó fue el de Pimpinela Escarlata que este jueves de Salvación le echo tierra a Azalia. Sin embargo, Fernando y Pascal le pidieron que entendiera que se pone muy nervioso.

Entonces, le recomendaron nominar a Carlos Trejo. Pero a la negra continuó insistiendo en que Pimpi no hace lo suficiente en la casa como para mantener su lugar.

Luego se mencionó a Rafa Mercadante porque, en opinión de Azalia, muestra un doble juego y lo ha descubierto burlándose de varios de los compañeros. No obstante, Pascal le dijo que aporta en los trabajos de La Granja y debería nominar a alguien más.

Granjeros especulan quién podría salir el próximo domingo de La Granja VIP

Azalia ya no quiso dar más detalles sobre cuál será su decisión en el viernes de Traición, solo quedó en claro que salvará a Mane. Entonces, ¿quién creen que vaya a salir?

En opinión de los Granjeros, de las nominadas actualmente, la que tiene mayores posibilidades de salir es María Karunna, en especial porque está en la tabla debido a que se quitó su micrófono en varias ocasiones y fue infraccionada.

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Otros más consideran que será Mónica Escobedo, pero insistieron en que todo dependerá de la decisión que tome Azalia mañana y le dejaron claro que es la apoyarán.

