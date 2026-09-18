“Yo te abrazo”: Mane y Julio DESPIERTAN rumores de romance mientras cuidan a la yegua en La Granja VIP

Los Granjeros recibieron una tierna sorpresa, una yegua embarazada a la que decidieron llamar Esther en honor a la perrita de Azalea Ojeda que hace unos días murió. Por su condición, dos participantes tendrán que pasar la noche con el animal y Julio Camejo y Manelyk González se ofrecieron, por lo que se especula que su incipiente romance podría dar un próximo paso.

Desde hace varios días, Mane y Julio han compartido momentos de coqueteo. Incluso, durante la fiesta de la semana pasada, se dieron un apasionado beso. El intercambio sucedió porque Kevin Contreras Bicolor tuvo que poner un reto a Camejo y le pidió que le diera un beso cachondo a Mane, acordaron que sería de cinco segundos.

Desde entonces, han tenido otros momentos que parecen indicar el inicio de un posible romance. Además de las conversaciones en que comparten sus emociones y se muestran cariño, otro momento de coqueteo fue cuando la reina de los realities acusó al cubano de querer entrar en su cabeza a lo que Camejo respondió: “no quiero entrar en tu mente intento entrar en tu corazón”.

Ante lo sucedido se especula que esta noche podrían dar un paso más. De hecho, cuando salieron a encontrarse con la yegua antes de que terminara la gala, Manelyk expresó que tenía frío y Julio Camejo le dijo “no te preocupes yo te abrazo”.

El tierno mensaje de Mane y Julio a la yegua que cuidarán toda la noche

El tío Pepe explicó a Manelyk y Julio la importancia de que la yegua Esther permanezca acompañada esta noche, les dijo que está muy sensible y deben tener mucho cuidado, acercarse despacio y darle cariño.

Luego le pidió a los Granjeros que dieran un mensaje de amor a la yegua en nombre todos. Mane le expresó que es muy importante para ellos que esté en La Granja. “Queremos aprender de ti, queremos que nos enseñes esa nobleza, esa pureza, esa fuerza. Te prometemos con todo el corazón que te vamos a cuidar como si fueras de nuestra familia”.

La reina de los realities también mencionó que se comprometían a querer y cuidar de su potrillo. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estés cómoda”.

Por su parte Julio le prometió que la cuidarían y que durante esta noche le sobrará amor.

