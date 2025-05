Así reapareció William Levy con un video tras detención en EU

Claramente tener problemas con la ley no es ideal en muchos sentidos, sin embargo mientras se retoma el caso en el periodo establecido, William Levy disfruta de su familia y recientemente subió un video donde se muestra orgulloso de su hijo. Ante eso, las redes sociales le ponen entre la espada y la pared al cuestionar severamente las experiencias vividas.

Pese a que no fue un hombre polémico en general, su separación de Elizabeth Gutiérrez no le dejó bien parado ante los ojos de muchos. Son totalmente conocidos los videos donde su ex esposa llamó a la policía estadounidense para salvaguardar su integridad y la de sus hijos. Sin embargo, William Levy siempre negó ser una persona conflictiva.

William Levy disfruta de su familia y así lo comprueba

Como ya se comentó, el actor cubano dejó atrás - al menos por el momento - los conflictos que tiene con la ley y disfruta con su familia el talento que su hijo demuestra en el diamante. Y es que se hizo viral una historia que Levy compartió en Instagram mientras graba una preciosa jugada que su hijo concretó en su partido de béisbol.

En dicho momento guardado en video, Christopher Levy es el hombre en turno para batear, situación que termina en un hermoso momento guardado por la cámara… porque en ese momento el joven de 19 años concretó un “batazo” de home run. Es decir, se grabó el instante exacto donde el hijo de William consigue esta hazaña y se oye como el papá grita orgulloso por lo que está viendo.

¿Qué cargos tiene pendientes con la ley William Levy?

Tras los escándalos recientemente vividos, William todavía tiene que esperar a que el proceso legal termine. Se confirmó que fue arrestado el lunes 15, durmió en prisión y se le acusó de dos cargos por los que salió gracias a 500 dólares. Sin embargo aún falta conocer las consecuencias finales por allanamiento y causar disturbios en estado de intoxicación. Pero por ahora disfruta los home runs de su hijo.

