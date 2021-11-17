William Levy perdió una demanda millonaria por rentar un auto de lujo.

EXCLUSIVA. Problemas legales de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

William Levy rentó un auto Rolls-Royce en 2015 sin imaginarse que esto le causaría enfrentar una posterior demanda que perdió.

Al parecer el vehículo fue arrendando el 28 de octubre de 2016 por Elizabeth Gutiérrez, esposa del actor y hubo un accidente. Éste último se produjo en junio de 2020, quedando un saldo por arrendamiento de más de 161 mil dólares, de los cuales la aseguradora cubrió alrededor de 145 mil.

El remanente de más de 15 mil dólares no fue cubierto ni por Elizabeth, ni por William Levy y la arrendadora los demandó el 24 de junio del año pasado con el fin de cobrar los gastos extras causados.

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William Levy y Elizabeth Gutiérrez enfrentaron las audiencias por zoom

Fue en octubre del año pasado cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez enfrentaron las audiencias vía zoom y en enero de este año, el caso se cerró en febrero pasado, obligando a la pareja a pagar más de 20 mil dólares, los cuales fueron sustraídos de su cuenta.

Aunque se resistían a pagar, la pareja tuvo que hacerlo y al parecer ya se libraron de ese problema, pues en agosto celebraron el cumpleaños del cubano en grande.

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