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FOTOS | ¿Hay o no hay romance entre William Valdés y Anette Cuburu?

Se filtró en redes sociales, un video de Anette Cuburu y William Valdés en el que se ven muy cariñosos. ¿Hay o no romance?

Por: TV Azteca

William y Anette abrazados.jpg
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William y Anette pastel.jpg
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Anette vestido rojo.jpg
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