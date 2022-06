Elsa Gutiérrez, hija de Willy Gutiérrez, niega problemas de alcoholismo.

Elsa Gutiérrez aclaró todo lo que han dicho en su familia de ella.

Elsa Gutiérrez se defiende de los señalamientos de que es alcoholica, y que debido a ello, sostuvo fuertes altercados con su madre, incluso con su padre, el fallecido maestro Willy Gutiérrez, tal como hace unos días lo contó su hermana Lisset.

En entrevista exclusiva con Ventaneando , Elsa también asegura no tener ninguna orden de restricción que le impida acercarse a su mamá. Y explica por qué decidió publicar en redes sociales que no sabía nada sobre el paradero de su madre.

“Mi mamá se enfermó y le dio neumonía, yo también y creí que era COVID-19. Hablé con mi mamá y me dijo ‘mejor ni vengas para que no me vayas a contagiar’. Siempre chocábamos en muchas cosas. Después de ese momento comenzaron a pasar los días, las horas y yo trataba de comunicarme, pero me tenían bloqueada. Yo decidí escribir en Facebook que si alguien sabía algo de mi mamá, que por favor me lo dijeran”, reveló a este programa.

¿Elsa Gutiérrez tiene problemas con el alcohol?

Sobre el alcoholismo que se le atribuye, Elsa niega las acusaciones en su contra y también sostiene que nunca ha querido robar las pertenencias de su papá.

“Me duele porque eramos muy allegadas. Ella es capaz de decir esto de mí, que quiero robarme los saxofones de mi papá. Si me llega a pasar algo a mí o a mi hijo, sí la hago responsable. Me está llamando ratera, eso es difamación, pero no la voy a demandar”, declaró.

“Quiero que esté tranquila y que tenga su carrera. Ella es talentosa y linda, pero que a mí me deje vivir tranquila y que no me difame de esa manera. Tengo un hijo al que se lo están llevando entre las patas y no me parece correcto”, dijo a Ventaneando.

