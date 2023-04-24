Xavier López afirma que Chabelo arregló todo con su hija Lesly López.

En el marco de la develación por las 100 representaciones de la obra ‘La Clase’, que él produce, Xavier López se refirió a la entrevista que su hermana Lesly López, otorgó a raíz de la reciente muerte de su padre, Xavier López 'Chabelo', revelando entre otras cosas que le hubiera gustado tener una relación más cercana con el actor y productor y también con sus hermanos.

Todos estamos tristes, creo que ella está en su derecho, las cosas entre ella y mi padre se arreglaron hace mucho tiempo con abogados y demás. Nada, mandar un abrazo, todo mi respeto y mis condolencias, mira, la verdad hasta ahorita no se dio y yo no creo que se vaya a dar, así que no sé, las puertas están abiertas

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Con muchas ganas, pues de que la gente venga a ver la obra, ahorita estamos aquí a ver la obra. Pues duele y duele todos los días, pero ahí vamos, si algo me enseñó mi padre, es que el show debe continuar y pues aquí estamos

¿Qué opina del homenaje a su padre?

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Y, sobre el homenaje póstumo que se anunció que se rendiría a su padre dijo: