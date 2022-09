Hijo de Xavier Ortiz se quiso quitar la vida, asegura su mamá.

El pasado miércoles 7 de septiembre se cumplieron dos años del sensible fallecimiento de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi. El suicidio del querido actor, cantante y modelo continúa consternando al mundo del espectáculo, incluyendo a su viuda Carisa de León y su hijo Xavi.

La familia de Xavier Ortiz a dos años de su fallecimiento. ¿Cómo están?

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, Carisa de León confiesa que su hijo Xavi ha intentado quitarse la vida tras la muerte de su padre. El menor se encuentra en tratamiento psicológico, pues el fallecimiento de Xaxier Ortiz continúa afectándolo.

“Xavi tuvo una situación en donde puso su vida en peligro en la escuela. No sé cómo, pero afortunadamente ni un raspón tuvo. Fue consciente y por eso ahora la escuela nos condicionó y estamos trabajando en ello”, declaró Carisa de León a la prensa y agregó “Cuando platicamos mi hijo me dice ‘yo quiero ver a mi papá, ¿cómo quieres que le haga?’ Yo lo entiendo”.

Xavier Ortiz ha recibido todo tipo de homenajes como el de los 90’s Pop Tour; sin embargo, Carisa de León no está lista para verlos.

“Me dan ataques de pánico cuando los veo, siento que el corazón me late muy fuerte, que no puedo respirar. No es sano para mí verlos porque todavía no estoy lista”, expresó.

Xavier Ortiz continúa siendo recordado

Xavier Ortiz fue encontrado sin vida en su domicilio en la colonia Providencia de Guadalajara. Según las investigaciones, se trató de un suicidio por ahorcamiento derivado de una depresión.

El cantante alcanzó popularidad tras su debut en el grupo Garibaldi, donde conoció a Sergio Mayer. Este último informó el deceso de Xavier el 7 de septiembre de 2020 a tráves de sus redes sociales.

