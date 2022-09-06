Hijo de Xavier Ortiz ha vivido complicados momentos tras la muerte del cantante.

A punto de conmemorarse el segundo aniversario luctuoso de Xavier Ortiz, Carissa de León, madre de su hijo Xavi, confiesa a Ventaneando lo difícil que ha sido para ella este último año, pues ha sufrido severas crisis de pánico y ansiedad al grado de someterse a tratamiento psicológico.

Y es que, según nos cuenta, son las consecuencias de un duelo largamente pospuesto: "Yo creo que este año ha sido más difícil que el anterior, sigo yendo con el especialista y me dice que se llama duelo pospuesto. Es cuando uno se enfrenta a una situación difícil y no tienes la oportunidad de vivirlo en su momento".

"Lo deja uno en el fondo, hasta que llega un día en que finalmente hay que abrir esa puerta. Ahora que tuve tiempo para mí, me empecé a sentir muy triste. Enfrentarme a eso que estaba a un lado me ha costado mucho trabajo", declaró a este programa.

Carissa de León asegura que padece de duelo pospuesto, por el cual ha tenido pesadillas, desesperación y ha sentido que se ahoga.

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Carisa de León recuerda a Xavier Ortiz

Xavi, hijo de Carissa y Xavier Ortiz, parece estar cada vez mejor. El menor tiene 9 años de edad y ha ido sanando poco a poco, según cuenta su madre a Ventanando.

"No hacía la tarea... no se podía concentrar y le teníamos que ayudar un montón. Este año vi que se despertó y dijo 'estoy emocionado de ir a la escuela'. Le hicieron unas pruebas en la escuela y le dijeron que es un niño súper dotado", dijo.

Y así es como Carissa continúa recordando a Xavier Ortiz: "Le hago videos y pongo canciones que dicen lo que siento. Para mí este año ha sido muy difícil".

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