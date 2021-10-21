Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda contra Laura Bozzo.

Gabriel Soto e Irina Baeva celebraron que ganaron la demanda de daño moral que interpusieron contra la conductora peruana Laura Bozzo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el actor de telenovelas compartió el fragmento de un documento que da fe de su victoria.

“Se declara que la demandada causó daño moral a los actores; por lo que una vez transcurridos cinco días que la presente sentencia cause ejecutoria, la parte demandada deberá pagar la indemnización que en ejecución de sentencia resulte conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 1916”, señala un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte, Irina Baeva publicó el mismo documento en sus historias de Instagram, dejando claro que Laura Bozzo le debe una indemnización por daño moral.

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Gabriel Soto manda contundente mensaje a Lura Bozzo

Gabriel Soto expresó que “la libertad de expresión tiene límites”, además de agradecer a su abogado Gustavo Herrera por el apoyo.

“Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa aquí está el resultado. Una batalla más ganada. ¡La libertad de expresión tiene límites! Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia”, escribió el galán de telenovelas en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Laura Bozzo no se ha pronunciado al respecto de la demanda por daño moral en su contra; de hecho la conductora peruana se mantiene prófuga de la justicia por evasión fiscal.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en 195 países, luego de la petición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se dice que la presentadora de televisión evade la cantidad de 12 millones de pesos aproximadamente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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