Yadhira Carrillo respondió si Juan Collado sobornó a la prensa tal como lo aseguró Leticia Calderón.

Leticia Calderón reabrió la polémica con su eterna rival Yadhira Carrillo tras lanzar contundentes declaraciones ante los medios de comunicación.

Y es que, en su momento, la mamá de Luciano y Carlos, confesó que Juan Collado sobornó a la prensa para hablar favorablemente de su compromiso con Yadhira Carrillo.

Las declaraciones de Calderón desataron múltiples opiniones en las redes sociales, de hecho, también llegaron a los oídos de Yadhira Carrillo.

La actriz, de 47 años, fue interceptada por la prensa para conocer su postura ante los supuestos sobornos de Juan Collado.

“No veo la televisión, no sé qué dijo. Imagínense… No tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo”, expresó la intérprete de melodramas evadiendo a los reporteros.

No es la única polémica que enfrentó Carillo en las últimas semanas. Recordemos que, la capitalina fue duramente criticada por revelar que Juan Colado comía platillos gourmet dentro del Reclusorio Norte.

En su momento, Yadhira trascendió que su marido solo consumía lujosos platillos como fabada española, croquetas de jamón serrano, albóndigas de robalo y otros.

La artista aclaró la polémica y confesó que el exquisitos menú formó parte de un regalo especial por el Día de San Valentín.

Recuerden que esa vez era 14 de febrero y fue un día especial, no es que él coma así siempre. Él es muy sencillo para comer, le gusta su caldito de pollo

La rivalidad de Yadhira Carillo y Leticia Calderón continúa en pie

Yadhira Carillo y Leticia Calderón se convirtieron las figuras del espectáculo más polémicas, pues se involucraron en un tormentoso altercado por el abogado Juan Collado.

En su momento, Yadhira fue acusada de quitarle el marido a Lety, aspecto que desató todo tipo de opiniones en las plataformas digitales.

Las actrices han confesado que ya no tienen rivalidad; sin embargo, constantemente surgen polémicos comentarios que se vuelven tendencia entre los medios de comunicación.

Hace unos meses, Yadhira Carrillo también mandó un contundente mensaje a Leticia Calderón, suplicando que llevara a sus hijos al Reclusorio Norte para convivir con Juan Collado.

Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí ya no los puede ver. Que se toque el corazón para que permita que vengan los chiquitos a verlo porque él lo necesita

