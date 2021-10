FOTOS l El día que Yalitza Aparicio "conquistó" a Alejandro Sanz en el camerino.

La actriz oaxaqueña acompañó en un momento muy especial al cantante español y demostraron al mundo la excelente relación que llevan.

Alejandro Sanz develó hace unos días su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y eligió a la actriz mexicana Yalitza Aparicio como maestra de ceremonias en Hollywood y ante algunos rumores, el cantautor español aclaró la relación que tiene con la protagonista de “Roma”.

En entrevista para un programa matutino, el intérprete de “Amiga Mía” habló del gran cariño y admiración que le tiene a la artista oaxaqueña.

“Yo a Yalitza la conocí en Puebla, México, cuando vino a un concierto mío y entró a camerino, yo acababa de ver Roma y me fascinó su forma de actuar, porque me pareció tan genuina, una actuación tan pura, tan llena de verdad, sin poses, no sé, me fascinó su forma de actuar, y cuando entró al camerino me empezó a hablar de mis canciones y se las sabía mejor que yo, me decía que le habían servido mucho en sus inicios para seguir soñando y apostando por lo que quería hacer, por ser actriz y todo esto”, indicó el español.

Sanz confesó que ese fue el motivo por el que la escogió en un día tan importante para él: “Me conmovió muchísimo, y cuando me hablaron de buscar un speaker para lo de la ceremonia inmediatamente me vino ella a la cabeza, porque además representa todo lo que yo quería explicar allá, la autenticidad, el esfuerzo, esos valores que ella representa también, la adoro y fue un regalazo por su parte venir hasta Los Ángeles para pasar ese momento conmigo”.

Por su parte, Yalitza Aparicio aseguró que le gustaría tener un reconocimiento así: “¡Qué bueno que estén aquí apoyando a Alejandro!... Hay muchos planes, todavía estamos en ese proceso de tener un reconocimiento así, pero hoy sale uno en una plataforma, que es un corto muy pequeño y posteriormente van a ir saliendo otros”.

Rachel Valdés, novia del cantante, y el músico peruano Gian Marco también lo acompañaron ese día.

