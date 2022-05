FOTO: Yalitza Aparicio posa en un flamante bikini a la orilla del mar.

Yalitza Aparicio sorprendió a sus 2.2 millones de seguidores de Instagram, ya que posó con un diminuto bikini desde una paradisíaca playa de Oaxaca.

¡YALITZA APARICIO y NICOLE KIDMAN juntas en Nueva York! Yalitza Nos reveló lo que platicó con la actriz.

Con melena suelta, gafas de Sol y un discreto collar, la actriz mexicana generó las reacciones de otras figuras del espectáculo y de sus propios fans.

“Muy bonita”, “Puro amor”, “Eres única” y “Eres la mejor”, fueron algunas palabras de los internautas en la caja de comentarios.

Por si fuera poco, la protagonista de la película Roma también empoderó a sus seguidoras con un mensaje de amor propio y aceptación, mismo que fue bien recibido por miles de mujeres.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos me da pena compartirlas por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio. Y la verdad es que me amo tal como soy. Soy la versión más joven del resto de mi vida”, escribió Aparicio dejando ver que no teme a las críticas a su persona.

La oaxaqueña también envió una broma, dejando ver que ama la comida de su ciudad natal y es imposible dejar de darse sus gustitos.

“No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer”, escribió.

Yalitza Aparicio continúa cosechando éxitos

En el año 2019, Yalitza Aparicio rompió las redes sociales con su nominación al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Aunque no ganó la estatuilla dorada, la mexicana se llevó las palmas tras su paticipación en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.

Aparicio ha confesado sus ganas de regresar a la actuación, de aprender inglés y de seguir preparandose en el mundo del entretenimiento. Las campañas de moda y su aparición en portadas de revista son otros proyectos que la actriz ha protagonizado con mucho éxito.

