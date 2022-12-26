Yo soy Betty, la fea: ¿Cuándo y a qué hora ver en Azteca UNO?

Yo soy Betty, la fea se ha ganado el corazón de chicos y grandes, alrededor del mundo y es que, en 2010, fue incluida en el Récord Guinness como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. Por tal motivo está de regreso en las pantallas de Azteca UNO. Entérate de los detalles.

¿Cuándo y dónde ver Yo soy Betty, la fea?

Yo soy Betty, la fea es una de las telenovelas que más adaptaciones ha tenido. Se calcula que existen cerca de 28 en todo el mundo. Es así que Beatriz Aurora Pinzón Solano llega a la pantalla de Azteca UNO.

Ya la conoces con sus ojos soñadores y con su sonrisa particular, así que nadie puede evitar caer rendido ante la inteligencia innegable de Beatriz Pinzón, quien a pesar de los insultos y los desprecios de sus compañeros de Ecomoda, principalmente de Patricia Fernández, Hugo Lombardi y Marcela Valencia, logra cumplir sus sueños profesionales y de paso, ganarse el corazón de su adorado Armando.

En esta trama, Betty recibe el apoyo de sus compañeras de trabajo y de sus seres queridos, incluido, su mejor amigo, para llevar al éxito a Ecomoda, primero como asistente de la presidencia y luego, como presidenta, pero lo más importante es que conquista el corazón, de quien en un principio parece su amor platónico.

En la novela también seremos testigos de la transformación física del personaje de Betty, la fea, pues durante su estancia en un concurso de belleza recibe la asesoría de la publirrelacionista, Catalina Ángel, para ayudarle a mejorar su apariencia personal. En ese momento, Betty se encuentra con otro galán, Michel Doinel, un empresario que llama su atención.

El final ya lo sabemos, pero antes de eso, preparemos todo para disfrutar de esta telenovela y que los memes nos acompañen a lo largo de estos capítulos.