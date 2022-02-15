Yo soy Betty, la fea: Ellas son las parejas en la vida real de los actores.

Varios actores en Yo soy Betty, la fea alcanzaron el éxito y estabilidad amorosa tras su paso por la emblemática telenovela, por lo que a continuación te presentamos algunas de las parejas que se formaron en la vida real.

Patricia Fernández, 'La Peliteñida', quien inmortalizó la frase: 'Yo hice seis semestres de Finanzas en la San Marino', fue el personaje al que dio vida Lorna Cepeda.

La mencionada histriona estuvo casada con Eduardo Paz hasta 2003, cuando se separaron. Tienen tres hijos llamados Daniela, Nathaniel y Mariano. En 2021, Lorna comenzó un amorío con Juan David Morelli, un empresario colombiano.

En el caso de Estefanía Gómez, quien interpretó a Aura María, amiga de Betty y recepcionista de Ecomoda, termino su noviazgo con Josué Caballero en 2020 y no tiene una nueva pareja por el momento.

"Creo que puedes ver a alguien y te fleche así completamente y te guste demasiado, pero a partir de allí es que se construye el amor, este se construye a partir de experiencias y de tiempo", dijo en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

En cuanto al reparto masculino, podemos decir que Julio César Herrera, quien interpretó a Freddy, encontró el amor.

Este histrión está casado con la actriz Aida Cristina Bossa. Su matrimonio es uno de los más sólidos del medio porque llevan más de 20 años casados y hasta realizan videos en sus cuentas de Instagram llamados 'Lecturas en pareja'.

Sin duda alguna, representan un gran ejemplo para sus fans, pues han sabido conservar su amor con el paso de los años y no se han rendido nunca.