5 ideas para hacer parches de las KPop Demon Hunters para decorar tu mochila

Los parches son un gran elemento que podemos usar para decorar tu mochila, ya que puedes personalizar su aspecto con tus artistas o personajes favoritos. Si en casa tienes hijos, posiblemente sean fanáticos de las KPop Demon Hunters, figuras animadas ideales crear un parche decorativo.

Para que lo puedas intentar antes del regreso a clases, te detallaremos 5 ideas creativas que puedes seleccionar, diseños que te encantará usar; toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar.

Ideas para hacer parches de las KPop Demon Hunters

Los parches pueden usarse de diversas maneras, ya sea para decorar tu mochila, tu bolso, ropa o puedes hacer un llavero; todo depende de lo que quieras hacer con ellos. Si quieres usar diseños enfocados a las KPop Demon Hunters, te dejamos 5 ideas que debes usar, alternativas creativas que le darán mucho estilo a tus objetos:

Cabeza de Derpy Tiger

"Derpy Tiger", el tierno felino azul que es popular entre las usuarias, ya sea que solamente apliques el contorno del rostro en el diseño del parche o lo coloques en el interior de un círculo. Solamente los auténticos fanáticos de la película van a entender.

Flor de Rumi

Otro gran elemento que solo los fans pueden entender, la flor que tiene el traje de Rumi, que se destaca por tener un contorno amarillo y 5 pétalos de diversos colores; lo podemos encontrar en el hombro de su traje, pero puedes usarlo para decorar tu mochila.

Saja Boys

Aunque los Saja Boys son los villanos del filme, debemos admitir que se robó varios suspiros de sus fanáticas. Puedes usarlo en un parche, ya sea que escojas su aspecto humano o de demonios; ambas ideas son muy creativas.

Huntrix

Otra gran opción que puedes usar es agregar logos de la banda de las KPop Demon Hunters, además de portar a los personajes con su vestuario clásico, un diseño que se destaca por tener elementos coloridos y llamativos.

Ramen

Por último, tenemos las sopas ramen que aparecen al inicio de la película, donde el envase cuenta con los rostros de las cantantes, los cuales se antojaba probar. Los diseños los puedes localizar en Pinterest para poder hacerlos muy parecidos.