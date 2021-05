¿Kuno Becker llegó drogado a la casa de Yordi Rosado? Él lo explica.

El nombre de Yordi Rosado se volvió tendencia en los últimos días tras revelar algunos secretos sobre su programa online de entrevistas.

El presentador, de 49 años, causó polémica tras asegurar que un artista llegó a su casa en estado inconveniente.

El invitado llegó tan drogado que no pudo articular una palabra, razón por la que la entrevista nunca fue lanzada en Youtube.

Las declaraciones de Yordi Rosado causaron polémica, pues millones de personas se preguntaron por aquel artista que se drogó antes de ser entrevistado por el capitalino.

El nombre de Kuno Becker salió a la luz, ya que muchas personas especularon que fue el invitado que llegó en estado inconveniente al programa de Youtube.

Yordi Rosado aclaró que Kuno Becker no llegó en estado inconveniente a su departamento

Ante la ola de dimes y diretes, Yordi Rosado rompió el silencio en sus historias de Instagram, donde desmintió que Kuno Becker o Fernando Carillo llegaron drogados a su casa.

“Me siguen preguntando que si entrevisté a Kuno Becker en estado inconveniente, claro que no. Al contrario, a Kuno lo quiero entrevistar, él nunca ha ido a mi departamento, no puedo creer que se inventen chismes de este nivel”, expresó el mexicano en sus redes sociales.

Por último, el artista expresó que aún está en pláticas con el intérprete de 108 Costuras para llevar a cabo una entrevista.

Ya tenemos una fecha para entrevistarlo, Kuno de muy buena fuente sé que llega muy temprano, incluso hace unos papelazos

“En algún momento tuve el error de decir hay alguien que entrevisté en ese estado, no fue Kuno, no fue Fernando Carrillo, y no lo diré. No lo haré porque es una persona que me con confió su tiempo”, concluyó el conductor sobre sus controversiales declaraciones.

Recordemos que Yordi Rosado adquirió gran popularidad en los últimos meses, pues inició un programa de entrevistas en Youtube. El mexicano demostró tener gran habilidad y sentimientos para entrevistas a importantes celebridades como Danna Paola, Julión Álvarez, Eduardo Santamarina, El Escorpión Dorado y muchas otras.

Yordi Rosado reveló en su momento que es todo un sugar daddy