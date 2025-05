YosStop es criticada en redes tras lanzar dura declaración: “Nunca quise ser mamá”

Han pasado prácticamente tres años desde que Yoseline Hoffman contrajo matrimonio con el que ahora es su esposo, esto luego del brutal incidente que vivió y que la hizo pasar algunos meses en el penal de Santa Martha Acatitla. Ahora, YosStop ha dado nuevamente de qué hablar luego de asegurar que nunca quiso ser mamá, en declaraciones que no cayeron bien entre los usuarios.

YosStop está cumpliendo tres años de haber contraído matrimonio con el señor Gerard González, quien, según sus palabras, ha estado en los momentos más complicados que la influencer ha tenido que lidiar. Fruto de este amor nació una pequeña llamada Amy, quien está próxima a tener un nuevo hermanito según lo que ha dicho la creadora de contenido.

¿YosStop no quería ser madre?

Durante una charla que tuvo con el medio TVyNovelas, YosStop abrió su corazón para revelar detalles de la vida que hoy en día tiene como esposa y como madre. No obstante, una declaración que caló fuerte entre algunas personas en internet fue el haber confesado que no quería ser madre, pues pensaba que no estaba preparada para lidiar con ese tipo de sensaciones.

“Nunca quise ser mamá, jamás. Veía a mis amigas y me decían: ‘Ay sí, se me alborota el útero. Ay sí, un bebé’. Y yo decía: ‘Mejor perros, está más pedre’. Pero la vida me llevó por otro camino y hubo un momento en donde dije: ‘No sé qué es tener hijos, no lo busco. Pero si llega a pasar, que pase’”, mencionó YosStop, quien está convertida en una de las influencers más polémicas de la actualidad.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Esta declaración, como era de esperarse, generó un eco importante en el mundo de las redes sociales. Algunos seguidores intentaron defenderla asegurando que la vida da muchos cambios y que pudo haber modificado su opinión, mientras que la gran mayoría arremetió contra ella asegurando que, con estas palabras, es un hecho que no será una buena mamá para su hija.