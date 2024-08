YosStop habla sobre su reciente detención administrativa

La tarde de este viernes 30 de agosto el foro de Ventaneando se vistó de gala con la presencia de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, quien acudió en compañía de su abogado, Emiliano Robles Gómez Mont, para hablar sobre su reciente detención administrativa.

¿Qué dijo el abogado de YosStop? Al preguntarle si su arresto administrativo se debió a una queja que presentó una mujer en marzo pasado en contra de Yoseline Hoffman por una transmisión en vivo en una de sus cuentas de redes sociales.

El abogado dijo que esto no era suficiente para privar a una persona de su libertad. “Yo creo que hay distinguir las medidas que se prevén para una mujer que solicita una medida inmediata cuando haya un riesgo inminente de una posible violencia para que el estado entre para defender y garantizar su integridad y, la otra, las sanciones que pueda imponer la autoridad durante los procedimientos”.

Te puede interesar: Drake Bell visitó de sorpresa a los alumnos en La Academia

“En este caso se trata de una sanción administrativa dentro de un procedimiento de medidas de protección ordenadas por algún incumplimiento. Aquí lo que pretendieron justificar fue que Yoss no cumplió con las medidas de protección por una publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook donde solo tiene a familiares y amigos, no es una de las cuentas públicas ni las que están referidas en las medidas de protección que se ordenaron desde marzo”, agregó.

¿Qué declaró YosStop?

“Esto nunca tendría que haber sucedido, yo después de lo que viví he tratado de llevar mi vida de la forma más correcta, por el mejor camino, como cualquier persona si tienes un problema con alguien llevarlo por las instancias correspondientes y no hacerlo ni por medios, ni por ningún lado. Aquí sería cuestión de preguntar ¿quién hizo este tema mediático? Porque no fui yo, traté de resolverlo por la vía que se tenía que resolver y pues así fue como esto explotó”, dijo la influencer.

¿Por qué la acusaron? El abogado refirió que fue a raíz de un en vivo que hizo y en el que YosStop no tenía el control de lo que las personas comentaban. “Uno no puede controlar lo que hacen los desconocidos, yo puedo ser responsable de mi propio contenido..., yo no puedo controlar en un live lo que una persona que no conozco pueda opinar”, dijo el letrado.

¿Qué relación tiene YosStop con la quejosa?

El abogado aseguró que se conocen, pero “nunca se hizo referencia a un nombre, ella estaba hablando de una experiencia, de un sentir como lo hacen en cualquiera red social y el tema es que alega que unas personas la identificaron y la empiezan a agredir porque saben quién es... Pero YosStop no puede ser responsable, ante la ley nadie puede ser obligado a lo imposible”.

Te puede interesar: Christian Nodal fue acompañado por Ángela Aguilar en estreno virtual de su disco

¿Se violaron los derechos de YosStop?

El abogado dijo que se violaron tres derechos constitucionales de la influencer: El derecho a la menor que vive del sustento que genera Yoss; por un acto de censura previa, además de un atentado a la libertad de expresión.

“Yo cambié mi contenido drásticamente, yo ya no opino, no me meto en la vida de otras personas, yo estoy en mi rollo... y, que vengan a manipular la información de cosas que no hice o que se me quiera culpar de algo que hacen terceros, yo no soy culpable del hate de las redes sociales, esto siempre va a existir para la persona que sea”, dijo YosStop.

¿Cómo se siente YosStop?

“Yo me siento muy frustrada, me siento amordazada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo y como que trato de procesarla y de filtrarla para que no vaya a decir una palabra incorrecta y que de ahí se agarren para inventar algo porque así es como se ha estado dando. Sí siento mucho miedo, pero por otro lado sé que no me puedo quedar callada y sin hacer nada. Yo traté de hacer las cosas de la forma más tranquila y que se resolviera por las instancias que se tienen que resolver y de repente un día me arrestan sin sentido”, recalcó, y dijo que esto ha sido un homicidio digital.