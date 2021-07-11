Yoseline “N” se defiende con una carta enviada desde la cárcel.

La fuerte polémica que vive Yoseline "N" aún continúa, pues hace unas horas, su novio Gerardo González, reveló que pudo ver a la influencer.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, la pareja de la youtuber comentó que, tras su detención, ya pudo juntarse con Yoseline "N", e incluso le llevó un pan para ella y sus compañeras. Además, Gerardo González mostró que la famosa le dio una carta.

Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta

El músico compartió el texto a través de sus historias de Instagram, en donde agregó que el 10 de julio visitó a la youtuber, quien se encuentra en buen estado, pero triste de que esta situación se disfrace de falsa justicia. También que tiene confianza de que pronto dominará la razón.

En la carta, la influencer se pregunta si la vida ha sido justa con ella, luego de que le dictaran prisión preventiva.

Soy necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc… Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona. Dicen que la vida no es injusta… ¿Tú qué crees?

Por otra parte, la influencer también cuestionó cuánto tiempo tendrá que pasar para que el caso de pornografía infantil por el que fue vinculada a proceso se resuelva.

Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé

YosStop permanecerá dos meses en la cárcel

Recordemos que el 3 de marzo de 2021, la joven Ainara presentó una denuncia formal contra la también actriz Yoseline "N" por presunta posesión y reproducción de pornografía infantil.

Fue el 5 de julio cuando un juez determinó que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México aportó suficientes pruebas para procesar a la influencer por el delito de pornografía infantil, por lo que permanecerá encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla.

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En la audiencia del pasado lunes se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto su defensa como la fiscalía aportarán sus respectivos datos de prueba.

