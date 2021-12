¿Cuál es el estado de salud de YosStop tras salir de la cárcel?

Mientras estuvo en prisión, YosStop había dicho que tenía problemas de visión, pero ahora que ha salido del penal de Santa Martha, la influencer se dio a la tarea de checar su estado del salud de manera más detallada.

Luego de haber sido liberada, Yoseline Hoffman mencionó en sus historias de Instagram que acudió a realizarse algunos estudios físicos para conocer cómo se encuentra, ya que en su estancia en prisión tuvo algunos problemas.

Fue a través de las redes sociales, donde la youtuber mostró los resultados de dichos estudios y reveló el seguimiento que les dará.

“Les platico que los exámenes que me hice de sangre, todo salió bastante bien. O sea, no tengo nada de desnutrición, no tengo anemia, tengo un poquito de colesterol, no sé por qué, colesterol alto, pero nada más”, dijo.

YosStop aún no se revisa la vista

YosStop dijo que aún no se revisa la vista pero supone que los mareos son un efecto secundario del encierro y ahora se está adaptando a nuevos espacios.

“Eso es lo que yo supongo, no lo sé, llevo dos semanas así. Pero bueno, nada que me preocupe, ni que me de miedo”, informó a sus seguidores.

