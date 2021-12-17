¿Cómo evitar el hackeo de tu cuenta de WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en todo el mundo, ya que es utilizada para chatear con amigos, para comunicarnos en el trabajo y para mantenernos al día con familiares.

La aplicación fue creada por Jan Koum en el 2009; sin embargo, Mark Zuckerberg compró la app por un importe total de 19 mil millones de dólares el 19 de febrero de 2014.

Desde la fecha de su lanzamiento WhatsApp ha añadido todo tipo de elementos, por ejemplo, la posibilidad de quitar las “palomitas azules”, hacer videollamadas, enviar archivos y hasta jugar con stickers.

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Así puedes evitar ser hackeado en WhatsApp

Como toda la aplicación, WhatsApp también incluye algunos riesgos, por ejemplo, que personas externas hackeen tu cuenta.

El hackeo funciona por buzón de voz, después de que el hacker descarga WhatsApp desde un teléfono y agrega como contacto a la víctima.

El hacker deja un mensaje de voz a la víctima en la madrugada, hora en la que no contestará.

La compañía telefónica enviará un mensaje al buzón de voz de la víctima y el criminal accederá al mensaje por medio de un hackeo.

El hackeo es posible, puesto que las compañías de telefonía celular pueden acceder a los mensajes del buzón desde cualquier dispositivo.

El hacker vulnera el buzón de voz de la víctima y después obtiene el código de verificación de la cuenta de WhatsApp original.

Una vez concluidos los pasos, el criminal puede acceder a tu cuenta sin ningún problema; incluyendo tu historial de conversaciones.

¿Cómo puedes evitar el hackeo en WhatsApp?

Evita compartir tus códigos de verificación y alejate de los enlaces extraños provenientes de números desconocidos.

Otros tips son desactivar tu buzón de voz, no dar datos personales y no abrir mensajes de personas solicitando códigos de verificación.

También puedes activar la verificación de dos pasos en tu WhatsApp para que te llegue un código adicional y así brindar máxima seguridad a tu cuenta.

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