YosStop ofrece disculpa a Ainara Suárez tras salir de prisión. (VIDEO)

YosStop expresó su disculpa pública a Ainara Suárez esta misma tarde a través de su canal oficial de Youtube, donde cuenta con 5.8 millones de suscriptores.

La disculpa pública forma parte del acuerdo que Yoseline Hoffman pactó con la víctima para salir de prisión.

Las obligaciones que debe cumplir la youtuber es el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, ofrecer una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

“Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado, te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado”, expresó la creadora de contenido en sus redes sociales.

“Ahora entiendo que te violaron Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor. Entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y yo hice más grande tu herida y tu dolor”, continuó.

Te puede interesar: Estas fueron las primeras palabras de YosStop al salir de la cárcel. (VIDEO)

Disculpa de YosStop divide la opinión en las redes sociales

Yoseline Hoffman leyó la disculpa pública a través de su computadora, por lo que desató decenas de críticas entre el público mexicano.

“Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos ni el contexto, me atreví a calificar los que te había pasado la noche del 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que era una prostituta, una pendeja, dando cosas por sentadas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna y no me puse a pensar en lo que podría haber detrás”, expresa la mexicana en Youtube.

En el video, de apenas 5 minutos con 39 segundos, YosStop aceptó que revictimizó a Ainara Suárez.

“Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento”, subrayó la influencer en el filme que ganó miles de reproducciones a los pocos minutos.

También te puede interesar: Así recibió Rayito a YosStop en su casa tras salir de prisión. (VIDEO)